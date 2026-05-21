Bel tempo ovunque | weekend con temperature estive

Il fine settimana si presenta con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento su tutto il territorio. La presenza di un'area di alta pressione si mantiene stabile, favorendo giornate caratterizzate da clima soleggiato e caldo. Le temperature, che già oggi sono in crescita, raggiungeranno valori tipicamente estivi nel corso del prossimo fine settimana. Le previsioni indicano un prolungato periodo di tempo stabile, con poche variazioni nelle condizioni meteorologiche e temperature che continueranno a salire lentamente.

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Ulteriore rinforzo della struttura anticiclonica che garantirà per oggi e i prossimi giorni condizioni di bel tempo con valori termici in leggera e costante ascesa; temperature che assumeranno connotati tipicamente estivi, in particolare nel corso del prossimo weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 21 maggio 2026 Tempo Previsto: Condizioni di bel tempo su tutta la regione. Nel corso della giornata transito di velature innocue da ovest verso est, asciutto. Modesta attività cumuliforme sui rilievi senza fenomeni associati, in dissoluzione serale. Temperature: In lieve rialzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo: Anticiclone Boom, tornano il Sole e le Temperature quasi estive. Durerà anche nel weekend Sullo stesso argomento Giornate di bel tempo con temperature quasi estiveL’affermazione di una cellula altopressoria nel bacino del Mediterraneo garantirà giornate di bel tempo con temperature in progressivo aumento, fino... Previsioni meteo per il weekend: bel tempo, temperature in caloLe previsioni per l'ultimo fine settimana di marzo parlano di cieli sgombri da nuvole, ma con correnti fredde e venti moderati L'instabilità percorre... Bel tempo ovunque: weekend con temperature estiveUlteriore rinforzo della struttura anticiclonica che garantirà per oggi e i prossimi giorni condizioni di bel tempo con valori termici in leggera e costante ascesa ... bergamonews.it Dai temporali al bel tempo, arriva la prima fiammata estiva con 30-32°C nel weekend(Adnkronos) - Dopo il maltempo e una prima metà del mese di maggio dai connotati spiccatamente autunnali, l'atmosfera è pronta a un drastico ribaltone meteo. Vivremo le ultime 24 ore caratterizzate da ... msn.com