Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì al Centro-Sud si registrano piogge e instabilità, mentre sabato il tempo si stabilizza con temperature più miti e sole. Tuttavia, domenica si prevede un nuovo peggioramento, con rovesci e temporali che interesseranno principalmente il Nord e l’alto Tirreno, estendendosi successivamente ad altre zone del Paese.

Roma - Venerdì instabile al Centro-Sud, sabato più stabile e mite, domenica nuovo peggioramento su Nord e alto Tirreno con rovesci e temporali sparsi in progressiva estensione. L’Italia si prepara a un fine settimana segnato da un’alternanza di piogge, schiarite e temperature in temporaneo aumento. Dopo la fase più stabile attesa nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione raggiungerà la Penisola, favorita da correnti umide sudoccidentali e da un quadro atmosferico ancora dinamico sul Mediterraneo. Il peggioramento si farà sentire già dalla serata sulla Sardegna, con le prime precipitazioni, per poi estendersi da venerdì alle regioni peninsulari.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, weekend diviso in due: sole sabato, poi tornano piogge diffuse sull’Italia

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