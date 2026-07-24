Maranza e baby gang arriva la ‘stretta’ del Governo

Notizia in breve

Il governo ha approvato una nuova legge che mira a contrastare la criminalità minorile. La norma modifica le regole sull'imputabilità dei giovani tra i 14 e i 18 anni, rendendo più severi i criteri per la responsabilità penale. La decisione è stata accompagnata da critiche provenienti dalle opposizioni politiche. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.