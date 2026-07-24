Maranza e baby gang arriva la ‘stretta’ del Governo

Da tv2000.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato una nuova legge che mira a contrastare la criminalità minorile. La norma modifica le regole sull'imputabilità dei giovani tra i 14 e i 18 anni, rendendo più severi i criteri per la responsabilità penale. La decisione è stata accompagnata da critiche provenienti dalle opposizioni politiche. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

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Il governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile e cambia le regole sull’imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Critiche dalle opposizioni. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Maranza e baby gang, arriva la stretta del Governo

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