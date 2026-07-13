Il governo si prepara a introdurre nuove misure contro le maranza e le baby-gang. Domani, il Consiglio dei ministri discuterà nuovamente il Ddl sicurezza. Sono previste sanzioni più severe e un potenziamento dei controlli, anche con il coinvolgimento dei vigili urbani. La proposta mira a rafforzare le azioni preventive e punitive contro gruppi giovanili coinvolti in comportamenti violenti o vandalici. Nessuna modifica è stata ancora ufficializzata, ma l’intenzione è di accelerare l’approvazione del provvedimento.

Il governo è pronto a varare una nuova stretta "anti-maranza". Secondo quanto apprende Il Messaggero domani sul tavolo del Cdm tornerà il Ddl sicurezza. Allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del "fermo preventivo", l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo Ebbene, il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai Vigili urbani, spiegano due fonti a conoscenza del dossier. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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