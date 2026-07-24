L’Ucraina sta considerando due meccanismi per mantenere attive le operazioni nei porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi, situati nella regione della “Grande Odessa”. La strategia mira a garantire la continuità del traffico commerciale e a limitare i rischi di attacchi contro le navi nel Mar Nero. La decisione arriva mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per salvaguardare le attività portuali nella zona.

L’Ucraina sta valutando due possibili meccanismi per garantire la continuità delle attività commerciali nei porti della cosiddetta “Grande Odessa” (il principale polo portuale dell’Ucraina, costituito dai tre hub di Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi) e ridurre il rischio di attacchi contro il traffico mercantile nel Mar Nero. La questione, secondo quanto afferma la piattaforma di market intelligence Expertgrain, sarebbe stata affrontata nel corso di una riunione ad alto livello che avrebbe coinvolto il presidente Volodymyr Zelensky, rappresentanti del governo e vertici militari, confermando come la sicurezza delle esportazioni marittime rimanga una priorità strategica per Kyiv. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mar Nero, Kyiv rilancia la diplomazia per salvaguardare i porti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porti e navi, nel Mar Nero adesso colpiscono duro anche i russi. E scoppia la crisi del granoNel Mar Nero, le navi russe sono state colpite in modo significativo, aggravando la crisi del grano.

La diplomazia della Santa Sede passa (di nuovo) da Kyiv. Il viaggio di GallagherUn rappresentante della Santa Sede ha trascorso cinque giorni tra Kyiv e Berdychiv, incontrando autorità locali e visitando zone colpite dal...

Argomenti più discussi: Guerra in Ucraina, Zelensky rilancia: serve pace duratura; Ucraina, grano e idrocarburi: la ‘guerra parallela’ nel Mare Nero; I bombardamenti russi contro i porti ucraini hanno bloccato il transito delle navi, Kiev chiede di costringere Mosca a non attaccare.

Mar Nero, Kyiv rilancia la diplomazia per salvaguardare i portiL’Ucraina sta valutando due possibili meccanismi per garantire la continuità delle attività commerciali nei porti della cosiddetta Grande Odessa (il principale polo portuale dell’Ucraina, costituito ... formiche.net