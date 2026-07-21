Un rappresentante della Santa Sede ha trascorso cinque giorni tra Kyiv e Berdychiv, incontrando autorità locali e visitando zone colpite dal conflitto. La visita ha incluso incontri ufficiali e momenti di sostegno spirituale rivolti alla popolazione civile. L’obiettivo dichiarato è rafforzare i legami diplomatici e offrire vicinanza alla popolazione ucraina in un periodo di crisi.

Cinque giorni tra Kyiv e Berdychiv per riaffermare la vicinanza della Santa Sede all’Ucraina, in una missione che ha intrecciato diplomazia, sostegno pastorale e attenzione alla popolazione civile colpita dalla guerra. Questa, in sintesi, è stata la missione dell’arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, inviato di Papa Leone XIV nel Paese per il 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa cattolica di rito latino nel Paese. Missione che si è chiusa ieri, prima con l’omaggio del porporato al memoriale delle vittime della rivoluzione di Maidan e della guerra, poi con l’incontro con il ministro degli Esteri ad interim Andrij Sybiha e il presidente Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La diplomazia della Santa Sede passa (di nuovo) da Kyiv. Il viaggio di Gallagher

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