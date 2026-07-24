La Misericordia ha lanciato un appello ai cittadini e alle istituzioni, segnalando la mancanza di mezzi adeguati. Attualmente, i veicoli disponibili sono troppo vecchi per svolgere efficacemente i servizi, che sono aumentati nel tempo. La richiesta principale riguarda l’acquisto di un nuovo Fiat Doblò, considerato essenziale per garantire le attività quotidiane. La carenza di mezzi rischia di compromettere l’efficienza delle operazioni di assistenza.

I veicoli sono diventati obsoleti a causa della mole di attività e allora ne serve uno nuovo. Nello specifico, un Fiat Doblò. È l’appello del neo-governatore della Confraternita di Misericordia di Sansepolcro, Liliana Carsughi, attraverso una lettera scritta che si rivolge ad aziende, confratelli e cittadini, precisando come da sempre la più antica associazione del Borgo (è nata nel 1338) sia impegnata in prima linea per rispondere ai bisogni della comunità, garantendo servizi di soccorso, assistenza e trasporto sanitario a chi vive in condizioni di fragilità. Tuttavia, per continuare a svolgere la propria missione con la massima efficienza e sicurezza, si pone la necessità urgente di aggiornare il parco mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mancano i mezzi alla Misericordia. L’appello a cittadini e istituzioni: "Auto vecchie, a rischio i servizi"

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