A Molino del Piano manca il medico di base. Dei sette professionisti assegnati a Sieci, solo una dottoressa si sposta regolarmente verso la frazione, coprendo due chilometri di strada un paio di volte alla settimana. La presenza di medici in zona risulta molto scarsa, lasciando i residenti senza un punto di riferimento sanitario stabile. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità da parte dei cittadini, che chiedono una soluzione concreta.

I medici di base non vanno a Molino del Piano. Dei sette in servizio a Sieci, solo una – la dottoressa Elena Franchini – percorre i due chilometri di strada verso la frazione un paio di volte la settimana. Per il resto niente. Il risultato è che chi vive a Molino è sostanzialmente senza medico. Il paziente – molti peraltro sono anziani – o ha qualcuno che lo accompagna a Sieci, o paga un medico privato o va al pronto soccorso. Storicamente Molino ha sempre avuto tre medici in servizio. Oggi, nel concreto, non è così. I medici ci sono ma si fermano a Sieci (a parte una.). Per questo i cittadini della frazione – circa 1.600 – hanno preso iniziativa scrivendo una lettera aperta a Regione, Comune ed Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molino del Piano senza medici. L’appello dei cittadini alle istituzioni

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