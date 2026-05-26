Parco degli Acquedotti scatta la protesta dei cittadini | Mancano i servizi essenziali

Nel Parco degli Acquedotti si è svolta una prima assemblea pubblica il 21 maggio, organizzata da un nuovo comitato di cittadini nel municipio VII. Prima dell’incontro, da circa un mese, il gruppo aveva iniziato a raccogliere firme. La protesta riguarda la mancanza di servizi essenziali nel parco e nel quartiere circostante. La riunione ha visto la partecipazione di residenti che hanno espresso le loro preoccupazioni.

C’è un nuovo comitato nel popoloso municipio VII. La prima assemblea pubblica l’ha organizzata il 21 maggio, nel Parco degli Acquedotti, ma aveva già cominciato, da un mese, a raccogliere delle firme.Un parco sempre molto frequentato“Stiamo promuovendo una petizione perché abbiamo innanzitutto la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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