mamma aiuto ho avuto un incidente anziana derubata dei gioielli di famiglia

Un'anziana di 80 anni è stata derubata dei gioielli di famiglia mercoledì pomeriggio a Finale Emilia. Un uomo ha chiamato dicendo di essere un familiare in difficoltà e ha convinto la donna a consegnare i suoi oggetti di valore. La donna ha riferito di aver sentito l’anziana gridare e chiedere aiuto durante il raggiro. La polizia indaga sull’accaduto.

Sfruttare cinicamente l’affetto filiale e la paura per mettere a segno un raggiro spietato. È l’ennesima, odiosa truffa consumata mercoledì pomeriggio a Finale Emilia ai danni di un’anziana di ottant’anni. Una vicenda che ha spinto la famiglia a denunciare subito l’accaduto ai Carabinieri e a lanciare un accorato appello pubblico per mettere in guardia l’intera cittadinanza. Tutto ha avuto inizio intorno alle 16, quando la signora ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. Una donna in preda alla disperazione si è spacciata per sua figlia, raccontando di trovarsi in ospedale in seguito a un grave incidente stradale nel quale avrebbe investito una donna incinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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A female war goddess transmigrated as a rich heiress, she crushes the fake heiress and her family!

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