A Monza un’anziana donna è stata vittima di una truffa che le ha portato via orologi e gioielli. Durante le indagini, i carabinieri hanno fermato un uomo che si presume essere coinvolto nell’episodio. In un intervento, i militari si sono presentati a casa della donna, riferendo che il marito era sospettato di aver compiuto una rapina in una gioielleria, e hanno richiesto di consegnare i preziosi presenti. La vicenda ha portato a un arresto.

Monza, 15 maggio 2026 - "Siamo i carabinieri, suo marito è sospettato per una r apina in gioielleria perché la sua auto è stata trovata sul posto, deve consegnarci i preziosi che possiede per accertamenti". Questa telefonata, arrivata ad una 75enne monzese, ha spinto la donna a consegnare gioielli e orologi del valore di 20mila euro ad un sedicente appartenente all'Arma che si è presentato a casa sua. Ma ad attenderlo c'erano gli uomini della Polizia di Stato di Milano, che hanno fatto scattare le manette ad un romeno 20enne in trasferta dalla provincia di Caserta. L'accusa è truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, dall'avere approfittato dell'età avanzata della vittima e dall'avere ingenerato nell'anziana il timore di un pericolo inesistente nei confronti del familiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, anziana derubata di orologi e gioielli con una truffa: un arresto

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