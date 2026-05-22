Ennesima truffa del finto nipote | una 95enne derubata dei gioielli di famiglia
Una pensionata di 95 anni è stata vittima di una truffa nel comune di Spongano, nel Capo di Leuca. La donna è stata raggirata attraverso la classica tecnica del “finto nipote”, che le ha fatto credere di essere un parente in difficoltà. I malfattori sono riusciti a sottrarle alcuni gioielli di famiglia. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili che stanno interessando la zona, alimentando preoccupazioni tra gli abitanti più anziani.
SPONGANO- Allarme raggiri nel Capo di Leuca. Una nuova truffa ai danni di anziani scuote la comunità di Spongano, dove una pensionata di 95 anni è rimasta vittima della nota tecnica del “finto nipote”. I fatti si sono consumati nella giornata di mercoledì, all'interno dell’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Anziana sventa truffa di gioielli a Milano
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