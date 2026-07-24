Mamdani | Arresterei leader di Hamas? Mandati della Cpi vanno rispettati per chiunque

La Corte Penale Internazionale non ha emesso un mandato di cattura contro Yahya Sinwar, leader di Hamas. Tuttavia, un commentatore ha affermato che, secondo i mandati della CPI, queste misure devono essere rispettate da tutti. La questione riguarda la differenza tra decisioni ufficiali della corte e le interpretazioni di singoli commentatori. Non ci sono attualmente mandati di cattura ufficiali contro Sinwar, e la discussione si concentra sulla necessità di rispettare le procedure internazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "La Corte Penale Internazionale non ha emesso un mandato di cattura per Yahya Sinwar? Ma il punto è che lo hanno fatto, e nel video l'ho reso molto chiaro, come già prima: il mio interesse nell'eseguire quel mandato non riguarda specificamente Benjamin Netanyahu, ma chiunque nei cui confronti sia stato emesso un mandato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità." Così il Sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa a Manhattan. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Morte di Fakir, il legale della famiglia: "Soffocamento? Non mi sento di smentirlo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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