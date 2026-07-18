Il sindaco ha dichiarato di valutare un possibile arresto di Netanyahu qualora si presentasse all'Assemblea Onu. La Corte Penale Internazionale ha risposto che questa azione dipenderebbe dalle procedure legali e dalla presenza dell’ex premier all’evento. Mamdani ha mantenuto una posizione ferma contro le politiche di guerra attribuite a Netanyahu, senza specificare ulteriori dettagli sulle azioni future.

New York, 18 luglio – Non arretra di un millimetro Zohran Mamdani, il sindaco anti-Trump continua la sua “battaglia” contro la politica di guerra di Netanyahu. Dopo aver boicottato la Parata di Israele con un assenza pesante – per la prima volta in 62 anni, nessuna autorità newyorkese ha partecipato – ora il primo cittadino di New York alza il tiro: “ Valuto l'arresto di Netanyahu se verrà all'Assemblea Onu”. In un’intervista al New York Times, il sindaco Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Mamdani: “Valuto l’arresto di Netanyahu se verrà all'Assemblea Onu”. Può farlo? Ecco cosa dice la Cpi

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