Il sindaco di New York ha dichiarato che la città non può arrestare il premier israeliano in base a un mandato della Corte penale internazionale, ma che il governo statale potrebbe farlo. La precisazione è arrivata attraverso un video pubblicato sui social. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato contro Netanyahu, ma la giurisdizione della città di New York non permette l’arresto del leader straniero senza autorizzazione statale.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha affermato in un video, postato martedì in tarda serata sul social X, che la città non sarebbe in grado di eseguire il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del premier d’Israele Benjamin Netanyahu. “È chiaro che non disponiamo dell’autorità giuridica indipendente per dare esecuzione a questo mandato”, ha affermato Mamdani, “ il governo federale, invece, ce l’ha e lo esorto ad aderire alla Corte penale internazionale (CPI) e a dare esecuzione a questo mandato”. Nel suo videomessaggio, Mamdani ha precisato che la sua amministrazione ha esaminato tutte le vie disponibili e ha stabilito che la città non può eseguire il mandato di arresto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cpi, Mamdani: “New York non ha il potere di arrestare Netanyahu, ma il governo sì”

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Mamdani Can't Arrest Netanyahu

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