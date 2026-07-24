maltrattamenti alla materna maestre arrestate ad ancona dopo mesi di indagini

Due maestre sono state arrestate ad Ancona e poste agli arresti domiciliari con l'accusa di aver maltrattato bambini tra i tre e i sei anni. L'operazione segue mesi di indagini avviate a giugno, che coinvolgono una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano. Le accuse si riferiscono a comportamenti violenti e atteggiamenti inappropriati nei confronti dei piccoli studenti. Le autorità stanno continuando le verifiche sulla vicenda.

Due maestre arrestate ad Ancona sono finite ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su bambini tra i tre e i sei anni. L'indagine, avviata a giugno, riguarda una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano. I carabinieri parlano di schiaffi, pizzicotti e punizioni ripetute nel tempo, in un clima di paura per i piccoli affidati alle due educatrici.Maestre arrestate ad Ancona: cosa è successoL'ordinanza di custodia cautelare porta la firma del Gip di Ancona ed è arrivata su richiesta della Procura. Le due donne lavoravano in una scuola materna dell'entroterra e seguivano un gruppo di bambini in età prescolare. Le verifiche sono partite a giugno, dopo le prime segnalazioni raccolte sul territorio. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Bimbi strattonati presi a schiaffi e rinchiusi al buio: arrestate due maestre d'asilo

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Schiaffi, pizzichi, tirate di capelli: le due maestre arrestate per maltrattamenti ad AnconaDue maestre sono state arrestate ad Ancona per maltrattamenti su bambini in una scuola dell'infanzia.

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