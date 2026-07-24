Nel fine settimana, l’Italia sarà interessata da maltempo con nubifragi, grandine e raffiche di vento. Un fronte temporalesco attraverserà il Paese, coinvolgendo soprattutto le regioni settentrionali e centrali, ma anche alcune aree del Sud. La perturbazione causerà precipitazioni intense e condizioni di vento forte, mentre le temperature si manterranno in calo in gran parte delle zone. La situazione meteorologica rimarrà instabile fino a domenica.

Il fine settimana sarà segnato dal ritorno del maltempo su gran parte dell’ Italia, con il passaggio di un fronte temporalesco destinato a portare nubifragi, locali grandinate e forti raffiche di vento dal Nord fino a parte del Centro e del Sud. A determinare il peggioramento è un minimo di bassa pressione in prossimità del Portogallo, che richiama correnti più fresche legate a una saccatura in discesa dal Mare del Nord. Il risultato sarà un deciso calo delle temperature su molte regioni, con un’attenuazione dell’ondata di caldo quasi ovunque. Nella giornata di venerdì 24 luglio l’attenzione resta concentrata sulla Calabria, dove è in vigore un’ allerta gialla per rischio idraulico, temporali e criticità idrogeologiche sui versanti ionici centro-meridionali e meridionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Maltempo nel weekend, nubifragi e grandine attraversano l’Italia: caldo in attenuazione quasi ovunque

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