Dopo le recenti condizioni di maltempo, le autorità regionali stanno preparando una richiesta di stato di calamità. Prima di procedere, stanno raccogliendo dati sui danni alle strutture pubbliche e private. Un team sta coordinando le verifiche con gli assessorati all’agricoltura e al bilancio. All’inizio della prossima settimana, si svolgerà una riunione per valutare gli interventi necessari.

"Abbiamo chiesto una ricognizione dei danni sulle strutture pubbliche e private per avere il quadro complessivo. Sto lavorando insieme agli assessorati all’agricoltura e al bilancio della Regione: all’inizio della settimana prossima faremo il punto sugli interventi da mettere in campo. L’estensione territoriale dell’ultima ondata di maltempo è stata ampia e questo non è un aspetto di poco conto, sia per la richiesta dello stato di calamità sia per l’accesso al fondo di solidarietà nel settore agricolo. Ma per ora sono ipotesi da valutare". L’assessore regionale alla Protezione civile Tiziano Consoli spiega come si sta muovendo l’ente. La Regione ha chiesto infatti ai Comuni di avviare una precisa ricognizione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dal comparto agricolo e dai privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, le mosse della Regione: "Pronti a chiedere lo stato di calamità. Ma prima va fatta la conta dei danni"

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