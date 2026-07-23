Maltempo in Veneto grandinate e danni da Belluno a Rovigo | La Regione chieda lo stato di calamità

Il maltempo nel Veneto il 22 luglio ha causato grandinate, bombe d’acqua e raffiche di vento in diverse zone, da Belluno a Rovigo. La regione ha subito danni significativi a causa di queste condizioni estreme. Si chiede che venga dichiarato lo stato di calamità naturale per far fronte agli effetti del maltempo. La violenta perturbazione si è verificata in pochi minuti, provocando danni diffusi sul territorio regionale.

Il Veneto finisce ancora una volta sotto la furia del cielo. In pochi minuti il maltempo di mercoledì 22 luglio ha trasformato diverse zone della regione in un campo di battaglia, tra grandinate eccezionali, bombe d’acqua e raffiche di vento. Dalle Dolomiti alla pianura polesana si contano danni ingenti, con colture distrutte, auto rovinate e strutture colpite dalla violenza di fenomeni atmosferici sempre più estremi. A Longarone (Belluno) il simbolo della serata di martedì è una grandinata definita dal sindaco Roberto Padrin «mai vista prima» in paese, per dimensioni e intensità. La zona industriale è stata investita da una raffica di ghiaccio che ha provocato danni pesanti: tutte le auto parcheggiate nell’area hanno riportato ammaccature alla carrozzeria e diverse anche i vetri rotti. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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METEO: DALLA CAPPA D'AFA ALLA FURIA DELLA GRANDINE. DANNI AL CIMITERO DI PRADE | 14/07/2026

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