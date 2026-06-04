Dopo il maltempo di ieri, le regioni colpite stanno valutando i danni causati da pioggia e vento. Oggi il cielo si è schiarito, ma sono previsti nuovi temporali nelle prossime ore. Non sono ancora stati comunicati numeri ufficiali sui danni o interventi di emergenza in corso. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali criticità.

Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da pioggia e vento. Il passaggio dell’anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà un weekend stabile e soleggiato. Ma presto torneranno anche i temporali. Servizio di Marco Bergamaschi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Maltempo, la conta dei danni. Torna il sole ma in arrivo nuovi temporali

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