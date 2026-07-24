Malta | presentata mozione di sfiducia per il ministro dell’energia a causa dei blackout

Da napolipiu.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata una mozione di sfiducia contro il ministro dell’energia a Malta, a causa di frequenti blackout che hanno causato disagi a cittadini e imprese. La crisi elettrica ha portato a pressioni sul governo, con richieste di chiarimenti e interventi. La Valletta sta vivendo una situazione critica, con interruzioni di corrente che si sono susseguite in diverse zone dell’isola. Nessuna misura concreta è stata ancora annunciata per risolvere il problema.

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Crisi Elettrica a Malta: Pressione sul Governo e Sfiducia al Ministro. Situazione Critica a La Valletta. La Valletta, Malta – La situazione energetica a Malta sta suscitando crescente preoccupazione tra i cittadini e le imprese. Prolungati blackout hanno lasciato migliaia di famiglie senza elettricità durante un’ondata di caldo record, scatenando forti critiche nei confronti del governo guidato da Robert Abela. In risposta a queste problematiche, il Partito Nazionalista, all’opposizione, ha presentato una mozione di sfiducia contro il ministro dell’Energia Miriam Dalli, chiedendo un passo indietro o la rimozione dall’incarico. Accuse dell’Opposizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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