Malta | presentata mozione di sfiducia per il ministro dell’energia a causa dei blackout

Notizia in breve

È stata presentata una mozione di sfiducia contro il ministro dell’energia a Malta, a causa di frequenti blackout che hanno causato disagi a cittadini e imprese. La crisi elettrica ha portato a pressioni sul governo, con richieste di chiarimenti e interventi. La Valletta sta vivendo una situazione critica, con interruzioni di corrente che si sono susseguite in diverse zone dell’isola. Nessuna misura concreta è stata ancora annunciata per risolvere il problema.