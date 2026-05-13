Nel Regno Unito, la possibilità di una mozione di sfiducia contro il leader del partito laburista viene valutata come una misura possibile, anche se l’ultima volta che si è verificata risale al 1979. La situazione politica interna al Labour è caratterizzata da tensioni tra la leadership e alcuni membri del partito che chiedono cambiamenti. Se il leader non decidesse di dimettersi e il dissenso interno proseguisse, potrebbe aprire a un confronto diretto sulla guida del partito.

Crisi nel Regno Unito Il professor Alessandro Torre: «Da allora le successioni tra i premier sono state gestite dai partiti. Per il Labour le elezioni sarebbero un autogol. Se il premier è convinto di andare avanti, e ha con sé la maggioranza del partito, la soluzione più probabile è un rimpasto con la sostituzione dei ministri dimissionari» Come può evolversi la crisi politica nel Regno unito nel caso in cui Starmer non si dimettesse, ma la fronda dentro il Labour non dovesse arrestarsi? Dagli anni Ottanta le crisi politiche sono sempre state gestite dai partiti al governo, Labour e Tories, con delle decisioni interne che hanno portato alla sostituzione del primo ministro dimissionario.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Per Starmer possibile una mozione di sfiducia, ma non accade dal 1979»

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