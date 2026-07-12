Bologna il caldo torrido fa saltare l' elettricità | Blackout a causa dell' ondata di calore La rabbia dei residenti

Da corrieredibologna.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, le alte temperature stanno causando un blackout di energia elettrica a causa dell'ondata di calore. La terza ondata di calore della stagione, più intensa e prolungata rispetto alle precedenti, ha durato quasi due settimane e sta sovraccaricando le reti di distribuzione elettrica. I residenti hanno segnalato problemi di interruzioni di corrente causate dal caldo estremo.

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Le ondate di calore — a Bologna è in corso già la terza dall’inizio della stagione — con temperature estreme e ben più lunghe che in passato (la scorsa è durata quasi due settimane) stanno mettendo sotto pressione l’infrastruttura elettrica. Ieri sono stati diversi e ripetuti nel corso della giornata i blackout segnalati e le interruzioni di corrente, in particolare in zona Mazzini. E in effetti la conferma è arrivata anche da e-distribuzione: intorno alle tre di notte, un guasto si è verificato «a una linea interrata di media tensione» che alimenta quella zona, hanno spiegato dalla società. Le «persistenti ondate di calore» la causa. ... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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