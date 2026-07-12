A Bologna, le alte temperature stanno causando un blackout di energia elettrica a causa dell'ondata di calore. La terza ondata di calore della stagione, più intensa e prolungata rispetto alle precedenti, ha durato quasi due settimane e sta sovraccaricando le reti di distribuzione elettrica. I residenti hanno segnalato problemi di interruzioni di corrente causate dal caldo estremo.

Le ondate di calore — a Bologna è in corso già la terza dall’inizio della stagione — con temperature estreme e ben più lunghe che in passato (la scorsa è durata quasi due settimane) stanno mettendo sotto pressione l’infrastruttura elettrica. Ieri sono stati diversi e ripetuti nel corso della giornata i blackout segnalati e le interruzioni di corrente, in particolare in zona Mazzini. E in effetti la conferma è arrivata anche da e-distribuzione: intorno alle tre di notte, un guasto si è verificato «a una linea interrata di media tensione» che alimenta quella zona, hanno spiegato dalla società. Le «persistenti ondate di calore» la causa. ... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, il caldo torrido fa saltare l'elettricità: «Blackout a causa dell'ondata di calore». La rabbia dei residenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dai blackout alla siccità, tutti i disagi dell'ondata di caldoUn'ondata di caldo intenso ha provocato blackout in diverse grandi città del Nord.

Caldo torrido e blackout: perché i cavi elettrici “vanno in crisi” sotto l’asfalto rovente e il ruolo (sorprendente) dei condizionatori d'ariaLe alte temperature hanno causato blackout e problemi ai cavi elettrici sotto l’asfalto caldo.

Temi più discussi: La bolla del caldo africano: Attenti, sarà così per tutto luglio; La tregua è finita: con l'anticiclone subtropicale torna il caldo torrido; E’ stato il secondo giugno più caldo dal 2003. In questa estate già 12 giornate sopra i 35 gradi; Caldo record, 21 città in bollino rosso oggi: da domani arriva la tregua.

Bologna, il caldo torrido fa saltare l'elettricità: Blackout a causa dell'ondata di calore. La rabbia dei residentiIn zona Mazzini nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un guasto a una linea di media tensione. A infastidire residenti e commercianti anche la difficoltà a mettersi in contatto e ad avere r ... corrieredibologna.corriere.it

L’irruzione dei temporali nel caldo torrido, allerta meteo. Ma la tregua è breve in Emilia-RomagnaSi spezza il ritmo dell’afa invadente che ha visto in questi giorni portare le temperature a picchi di 38 gradi. Si torna un po’ a respirare (anche se per poco) con l’arrivo della pioggia sabato 11 lu ... msn.com

Morti due anziani per il caldo a Genova. Aumentano le città con bollino rosso reddit