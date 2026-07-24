Malta | multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all’espulsione dal Paese

Notizia in breve

A Malta, i visitatori che accumulano multe superiori a 200 euro devono lasciare il Paese. Le nuove normative prevedono che chi riceve sanzioni di almeno questa cifra sia obbligato ad partire entro un certo periodo. La misura si applica a chi viola le regole di soggiorno o altre norme legali, con l’obiettivo di gestire meglio il flusso turistico e garantire il rispetto delle leggi locali. La decisione è stata comunicata dalle autorità maltesi e riguarda tutti i visitatori.