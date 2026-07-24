Malta | multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all’espulsione dal Paese
A Malta, i visitatori che accumulano multe superiori a 200 euro devono lasciare il Paese. Le nuove normative prevedono che chi riceve sanzioni di almeno questa cifra sia obbligato ad partire entro un certo periodo. La misura si applica a chi viola le regole di soggiorno o altre norme legali, con l’obiettivo di gestire meglio il flusso turistico e garantire il rispetto delle leggi locali. La decisione è stata comunicata dalle autorità maltesi e riguarda tutti i visitatori.
**Nuove Normative per i Turisti a Malta: Obbligo di Partenza per Sanzioni Superiori a 200 Euro** LA VALLETTA (MALTA) – A seguito delle recenti disposizioni nazionali, i visitatori e i non residenti che commettono infrazioni a Malta per un valore complessivo di sanzioni amministrative pari o superiori a 200 euro potrebbero essere costretti a lasciare l’isola. Questa iniziativa del governo maltese mira a garantire la sicurezza pubblica e l’ordine durante la stagione turistica. Le sanzioni verranno emesse direttamente sul luogo dell’infrazione. Procedure e Valutazione delle Sanzioni. Secondo le nuove norme, ogni caso di sanzione sarà esaminato dall’Ufficio Immigrazione, che deciderà se la permanenza del trasgressore risulti contraria all’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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