Malta | multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all’espulsione dal Paese

Da napolipiu.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Malta, i visitatori che accumulano multe superiori a 200 euro devono lasciare il Paese. Le nuove normative prevedono che chi riceve sanzioni di almeno questa cifra sia obbligato ad partire entro un certo periodo. La misura si applica a chi viola le regole di soggiorno o altre norme legali, con l’obiettivo di gestire meglio il flusso turistico e garantire il rispetto delle leggi locali. La decisione è stata comunicata dalle autorità maltesi e riguarda tutti i visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

**Nuove Normative per i Turisti a Malta: Obbligo di Partenza per Sanzioni Superiori a 200 Euro** LA VALLETTA (MALTA) – A seguito delle recenti disposizioni nazionali, i visitatori e i non residenti che commettono infrazioni a Malta per un valore complessivo di sanzioni amministrative pari o superiori a 200 euro potrebbero essere costretti a lasciare l’isola. Questa iniziativa del governo maltese mira a garantire la sicurezza pubblica e l’ordine durante la stagione turistica. Le sanzioni verranno emesse direttamente sul luogo dell’infrazione. Procedure e Valutazione delle Sanzioni. Secondo le nuove norme, ogni caso di sanzione sarà esaminato dall’Ufficio Immigrazione, che deciderà se la permanenza del trasgressore risulti contraria all’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

malta multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all8217espulsione dal paese
© Napolipiu.com - Malta: multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all’espulsione dal Paese.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How to ACTUALLY Start a Profitable Business From Nothing

Video How to ACTUALLY Start a Profitable Business From Nothing

Notizie e thread social correlati

Almeno 14 euro all’ora, aumenti di 200 euro al mese e consegne da 3 euro. La svolta per i rider Glovo: il nuovo piano dopo le accuse di caporalatoDopo le accuse di caporalato, il settore delle consegne vede novità nelle condizioni di lavoro dei rider di Glovo.

Rifiuti: blitz all’alba a Pomigliano, 14 multe da 200 euroAlle prime ore del mattino, agenti hanno effettuato un intervento a Pomigliano d’Arco, multando 14 persone per aver smaltito rifiuti in modo non...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web