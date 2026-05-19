Almeno 14 euro all’ora aumenti di 200 euro al mese e consegne da 3 euro La svolta per i rider Glovo | il nuovo piano dopo le accuse di caporalato

Dopo le accuse di caporalato, il settore delle consegne vede novità nelle condizioni di lavoro dei rider di Glovo. Il nuovo piano prevede una soglia di base di tre euro lordi per ogni consegna, un aumento della paga oraria da 10 a 14 euro e un incremento medio di circa 200 euro al mese nelle retribuzioni. Questi cambiamenti arrivano in un contesto in cui si cerca di rispondere alle richieste di migliorare le condizioni di chi opera nel settore delle consegne a domicilio.

Tre euro lordi a consegna come soglia di base, paga oraria minima portata da 10 a 14 euro lordi e un incremento medio in busta paga che si aggira attorno ai 200 euro mensili. Sono questi i numeri al centro del piano di impegni che Foodinho-Glovo ha messo nero su bianco e depositato in Procura a Milano. Una svolta sui compensi che riguarda gli oltre 40mila ciclofattorini attivi in Italia per la piattaforma del gruppo spagnolo e che avvicina la società alla revoca dell’amministrazione giudiziaria imposta dai magistrati milanesi. Quando scattano gli aumenti dei rider Glovo. Gli incrementi sui corrispettivi a consegna verranno riconosciuti con effetto retroattivo dal 9 febbraio 2026, data in cui era scattato il controllo giudiziario d’urgenza, con tanto di recupero del pregresso. 🔗 Leggi su Open.online

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