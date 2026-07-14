Rifiuti | blitz all’alba a Pomigliano 14 multe da 200 euro

Alle prime ore del mattino, agenti hanno effettuato un intervento a Pomigliano d’Arco, multando 14 persone per aver smaltito rifiuti in modo non conforme. Ogni sanzione ammonta a 200 euro. Durante il controllo sono stati individuati punti di conferimento non autorizzati e sacchi di spazzatura abbandonati in strada. Nessuna altra informazione sui luoghi specifici o sulle modalità dell’operazione.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 14 LUG – Quattordici sanzioni da 200 euro ciascuna per il conferimento irregolare dei rifiuti. È il bilancio del blitz effettuato all’alba dalla Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco, in collaborazione con i coordinatori di Enam, nell’ambito del piano straordinario di controlli contro il degrado urbano e a tutela del decoro cittadino. L’operazione, iniziata alle 4.45, conclude una serie di verifiche avviate nei giorni scorsi. Gli operatori di Enam, affiancati dagli agenti della Polizia Municipale, hanno ispezionato sacchi e buste destinati alla raccolta differenziata, analizzandone il contenuto per individuare i responsabili dei conferimenti non conformi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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