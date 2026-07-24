Durante il Festival dello Sport, Malika Ayane e Nadia Battocletti hanno eseguito le loro performance davanti a un pubblico numeroso. Entrambe sono state accorse per ascoltare e vedere le loro esibizioni dal vivo. La partecipazione e l’attenzione degli spettatori hanno confermato il successo delle loro apparizioni. La presenza di pubblico ha rappresentato un dato concreto di approvazione per le due artiste.

Malika Ayane e Nadia Battocletti: due campionesse, anzi, due artiste. Se come si dice spesso chi è davvero un artista – in qualsiasi campo – lo decide il pubblico, in questo caso è evidente che la gente abbia già ampiamente sentenziato. Domenica 4 ottobre, giornata conclusiva del Festival dello Sport di Trento, saranno insieme per un talk legato proprio a ciò che le unisce: la corsa. Per Nadia correre è vita, in tutti i sensi, ed è ciò che l’ha portata ai vertici dell’atletica e a conquistare un argento olimpico (Parigi 2024) e uno mondiale (Tokyo 2025): “Ho capito chi sono come atleta, e l’ho capito quando mi sono ‘vista’ da fuori. Mi è tornata in mente l’immagine di me stessa da bambina, mentre guardavo le Olimpiadi di Londra e quel trenino di atlete africane in testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malika Ayane e Nadia Battocletti, che show al Festival dello Sport!

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