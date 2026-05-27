Malika Ayane live a Palermo | la cantautrice in concerto al Teatro Golden
Il 20 novembre, la cantautrice sarà in concerto al Teatro Golden di Palermo. L’evento fa parte di un tour che la vedrà esibirsi nei principali teatri italiani a partire da novembre.
Da novembre Malika Ayane tornerà live nei principali teatri italiani. La data palermitana è fissata giorno 20 al Teatro Golden. L'artista nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni” che ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Il brano è uscito anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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