Malika Ayane live a Palermo | la cantautrice in concerto al Teatro Golden

Da novembre Malika Ayane tornerà live nei principali teatri italiani. La data palermitana è fissata giorno 20 al Teatro Golden. L'artista nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni” che ha conquistato il consenso di pubblico e critica. Il brano è uscito anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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