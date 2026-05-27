Malika Ayane riprende i concerti con un nuovo tour che farà tappa al Golden. La cantante presenta un brano inedito che introduce un nuovo sound, frutto della collaborazione con diversi artisti e produttori. La canzone ha già suscitato interesse tra il pubblico e la critica, ampliando il suo repertorio musicale. La tournée segue l’uscita del singolo e include diverse date in Italia.

? Domande chiave Come influisce il nuovo brano di Malika sulla percezione della felicità? Chi sono i collaboratori che hanno creato il nuovo sound dell'artista? Dove si svolgeranno gli eventi storici in Sicilia tra maggio e giugno? Perché la cantautrice ha scelto i teatri dopo il successo a Sanremo??? In Breve Nuovo singolo "una possibilità" in uscita il 29 maggio con Antonacci, Simonetta e Pacifico. Collaborazione con i Dov'è Liana per la versione vinile di Animali notturni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malika Ayane torna sul palco: il nuovo tour arriva al Golden

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