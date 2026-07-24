Maldini punta su Pirlo per la panchina, senza aver contattato Mancini. Conte non viene considerato adatto ai progetti in corso. L’ex allenatore della Juventus è in vantaggio e deve ancora lasciare la sua squadra di Dubai. La decisione è ancora da formalizzare, mentre le trattative proseguono nel massimo riserbo. Pirlo si trova in prima fila, con l’obiettivo di assumere il ruolo di allenatore. La scelta finale dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

L’ex allenatore della Juventus è nettamente in vantaggio: deve liberarsi dalla sua squadra di Dubai. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini vuole Pirlo e non ha chiamato Mancini, Conte poco adatto ai progetti: le idee dopo Guardiola

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