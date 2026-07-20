nazionale tra pirlo e mancini rispunta guardiola maldini e leonardo a barcellona per convincerlo

Maldini e Leonardo sono a Barcellona per cercare di convincere Guardiola a prendere la guida della nazionale italiana. La trattativa si intensifica in una settimana che potrebbe essere decisiva, mentre tra i nomi più accreditati si fanno strada anche quelli di Pirlo e Mancini. La scelta del nuovo ct arriverà nei prossimi giorni, con le decisioni ancora in fase di definizione.

Roma, 20 luglio 2026 - La settimana che è appena iniziata potrebbe essere quella decisiva per capire chi succederà a Rino Gattuso - dimessosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale - sulla panchina della nazionale azzurra di calcio. Di questo ha ovviamente parlato il nuovo presidente della FIGC Gianni Malagò in un’intervista concessa a Sky Sport, nella quale ha chiesto però ancora un po’ di pazienza per arrivare a dama sul nuovo ct e ha ribadito che la scelta sarà fatta in piena sintonia con il Direttore Tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo: “Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. Due settimane perché... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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