Il nuovo direttore tecnico della Nazionale ha deciso di affidare la panchina a Andrea Pirlo. Dopo diversi giorni di discussioni, la scelta è stata comunicata ufficialmente. Pirlo, campione del mondo nel 2006, è stato indicato come il candidato principale per guidare la squadra nel prossimo ciclo. La decisione è stata presa da Maldini e Leonardo, che hanno concluso le valutazioni sulla candidatura. La nomina sarà formalizzata nelle prossime settimane.

Il nome scelto da Paolo Maldini per la panchina della Nazionale è uno solo: Andrea Pirlo. Dopo giorni di riflessioni e confronti, il nuovo direttore tecnico azzurro avrebbe indicato il campione del mondo del 2006 come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Ora, però, la partita si sposta sul tavolo del presidente della Figc, Giovanni Malagò, chiamato a prendere la decisione definitiva. Le prossime ore potrebbero essere decisive. È infatti atteso un incontro tra Malagò e Pirlo per valutare la disponibilità dell’ex centrocampista e verificare se esistano le condizioni per affidargli la guida dell’Italia. Più che l’aspetto economico, a pesare saranno la condivisione del progetto tecnico e la sintonia sulla ricostruzione della Nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Hanno scelto lui!”. Ct della Nazionale, finalmente la svolta: Maldini e Leonardo hanno deciso

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