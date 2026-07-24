Un gruppo di caregiver e familiari si è riunito a Roma per promuovere il progetto “Mai più soli”, che mira a prevenire tragedie legate alla salute mentale. Ieri pomeriggio, presso la Camera dei deputati, una sopravvissuta a un’aggressione con arma bianca nel 2019 ha presentato una proposta di legge sulla salute mentale. L’iniziativa coinvolge persone che affrontano quotidianamente difficoltà legate a questa condizione e si propone di portare all’attenzione pubblica e istituzionale le problematiche di chi si prende cura di persone con disturbi mentali.

In trasferta a Roma, uniti al grido di ‘Mai più soli’, per portare la voce di tutti quei caregiver e famiglie in difficoltà che lottano ogni giorno. Ieri pomeriggio Francesca Rizzello, sopravvissuta alle 19 coltellate inferte dal fratello nel 2019, era alla Camera dei deputati per presentare una proposta di legge relativa alla salute mentale. Una proposta in cui la donna crede fortemente e pensata all’indomani del terribile attentato del 16 maggio. Non solo: Francesca ha rotto il silenzio per dare vita a un ente del Terzo Settore che si propone come scudo e bussola per le migliaia di famiglie italiane "abbandonate a loro stesse" nella gestione della malattia mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Mai più soli’, il progetto: "Salute mentale, battaglia di civiltà. Preveniamo le tragedie"

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