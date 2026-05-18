Mezzetti in Consiglio comunale | Modena ferita ma unita Investire nella salute mentale per prevenire nuove tragedie

Durante l'ultimo consiglio comunale, un rappresentante ha affermato che la città è ferita ma rimane unita, sottolineando la necessità di investire nella salute mentale per prevenire future tragedie. Ha evidenziato come il benessere psicologico delle persone sia fondamentale per il funzionamento della comunità e ha parlato dell'importanza di rafforzare i servizi dedicati a questo settore. La discussione si è concentrata sulla possibilità di migliorare le risorse disponibili e di affrontare le criticità emerse negli ultimi mesi.

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"La salute mentale è una componente essenziale del benessere delle persone e della tenuta della comunità. Investire nei servizi territoriali, nella prevenzione e nell'ascolto significa rafforzare il tessuto sociale e ridurre il rischio che il disagio si trasformi in disperazione e poi in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Salim El Koudri a Modena: il nodo della salute mentaleIl labirinto della mente e i nodi della sicurezza integrata I fatti di Modena aprono uno squarcio drammatico su una realtà complessa, dove le... Modena, Piantedosi: “Sistema antiterrorismo funziona bene, serve maggiore attenzione alla salute mentale””Abbiamo visto immagini checi obbligano a fermarci e a riflettere, ma anche l’orgoglio per la reazione dei cittadini, delle forze dell’ordine e dei... Ho fatto bene a non andare alla manifestazione nella mia città, che si è rivelata per quella che ben sapevo essere: una cerimonia di regime. D'altronde conosco il mio pollo: Mezzetti era un mio collega di consiglio comunale nel 1999-2004. x.com Urbanistica, agguato a Mezzetti: Progetti privati in Consiglio, attacco strumentale del PdIl Pd ha ordito un agguato politico alla giunta Mezzetti. La considerazione è di Modena volta pagina a proposito del maxi-emendamento presentato dai Dem assieme ad Avs sulle sei manifestazioni di ... ilrestodelcarlino.it Mezzetti punge ancora Muzzarelli: Prima serve una visione di città. Poi si approvano i piani privatiSono sei su sette le manifestazioni di interesse che l’amministrazione ha ritenuto di rilievo pubblico. Le aree di via Emilio Po, via Nobili, ex Corradini in via Cesare Costa, ex Direzionale ... ilrestodelcarlino.it