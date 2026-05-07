Il Comune a sostegno della Croce Rossa | contributo di 5mila euro al progetto ' Mai più soli'

In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, celebrata l’8 maggio, il Comune di Ferrara ha annunciato un contributo di 5.000 euro destinato al progetto ‘Mai più soli’, promosso dal Comitato Ferrarese della Croce Rossa. La somma sarà utilizzata per sostenere le iniziative rivolte alle persone più vulnerabili della città. La cerimonia di consegna si è svolta presso il municipio, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’associazione.

Nella giornata mondiale della Croce Rossa, che si celebra l'8 maggio, il Comune di Ferrara conferma il sostegno al Comitato Ferrarese della Croce Rossa. Un supporto concreto che si traduce nella concessione di un contributo di 5mila euro in favore del progetto ‘Mai più soli’, rivolto alle persone.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa: "Sostegno concreto alle attività del territorio"In occasione dell’assemblea dei soci del Comitato di Rimini della Croce Rossa Italiana, la presidente Rita Rolfo ha consegnato al sindaco di Rimini... Leggi anche: Serata di musica e solidarietà a Meldola, al Dragoni l'evento "A come artista" a sostegno della Croce rossa Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Comune a sostegno della Croce Rossa Ferrarese con un contributo al progetto Mai più soli; Il Comune a sostegno della Croce Rossa: contributo di 5mila euro al progetto 'Mai più soli'; Il Comune di Rimini diventa socio benemerito della Croce Rossa: Sostegno concreto alle attività del territorio; Messina, consegnata al Commissario straordinario Mattei la bandiera della Croce Rossa Italiana. Il Comune a sostegno della Croce Rossa Ferrarese con un contributo al progetto Mai più soliNella Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebra l'8 maggio, il Comune di Ferrara conferma il sostegno al Comitato Ferrarese della Croce Rossa. Un supporto concreto che si traduce nella conce ... cronacacomune.it Il sostegno concreto della Croce rossaLa solidarietà non guarda il calendario. A oltre un anno dalle alluvioni che hanno colpito duramente la regione, l’Appennino bolognese continua a fare i conti con le proprie fragilità. In questo ... ilrestodelcarlino.it Modena si illumina di rosso, due giorni per la Croce Rossa L’8 maggio la Fontana del Graziosi si illumina dei colori della solidarietà. Il 9, festa in piazza Grande con l’inaugurazione della nuova tenda esoscheletro... - facebook.com facebook La situazione in Libano è molto difficile: si contano un milione e 200 mila sfollati, il 20% della popolazione. Le infrastrutture sanitarie, il sistema di soccorso e di accoglienza sono sotto pressione. Nello stadio Sport City di Beirut, la Croce Rossa Libanese sta ac x.com