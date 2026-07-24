Mai più come Almasri La Consulta riscrive la legge sulla Cpi
La Corte costituzionale ha stabilito che in futuro non potrà più verificarsi una situazione come quella di Almasri, in cui una richiesta di estradizione o di rilascio viene gestita senza rispettare le procedure previste. La decisione riguarda la riscrittura della legge sulla Corte penale internazionale, con l’obiettivo di garantire che i procedimenti siano condotti nel rispetto delle norme costituzionali e dei diritti fondamentali. La sentenza si riferisce a casi di richieste di estradizione o di rilascio di cittadini stranieri.
Il caso Almasri non finisce mai. Ieri, però, la Corte costituzionale ha fissato un punto: una cosa del genere non potrà mai più accadere, perché nei casi di richieste di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Caso Almasri, la Consulta boccia la legge invocata da Nordio per difendere il suo operato. D’ora in poi il ministro dovrà comunicare subito le richieste della CpiLa Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la legge richiesta dal ministro della Giustizia per giustificare le sue azioni nel caso Almasri.
Caso Almasri, la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della CpiLa Corte Costituzionale ha richiesto al ministro della Giustizia di trasmettere alla Procura le richieste della Corte penale internazionale nel caso...
Temi più discussi: Mai più come Almasri. La Consulta riscrive la legge sulla Cpi; Caso Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto: le richieste dell'Aja vanno subito inviate alla Procura; Caso Almasri la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della Cpi; Caso Almasri la Consulta | Il ministro della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste di cooperazione dell’Aja.
Dopo il caso del torturatore libico Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto del Governo sulle estradizioni dell’Aja: d’ora in avanti il Ministero della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste ai magistrati o motivare pubblicamente il proprio rifiuto: https://f facebook
Caso Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto: le richieste dell’Aja vanno subito inviate alla ProcuraDopo il caso del torturatore libico Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto del Governo sulle estradizioni dell'Aja: d'ora in avanti ... fanpage.it
Caso Almasri, la Consulta: Nordio trasmetta subito al Procuratore generale richieste cooperazione della CpiEsaminate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Roma sulla vicenda Almasri ... askanews.it