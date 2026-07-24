Mai più come Almasri La Consulta riscrive la legge sulla Cpi

Notizia in breve

La Corte costituzionale ha stabilito che in futuro non potrà più verificarsi una situazione come quella di Almasri, in cui una richiesta di estradizione o di rilascio viene gestita senza rispettare le procedure previste. La decisione riguarda la riscrittura della legge sulla Corte penale internazionale, con l’obiettivo di garantire che i procedimenti siano condotti nel rispetto delle norme costituzionali e dei diritti fondamentali. La sentenza si riferisce a casi di richieste di estradizione o di rilascio di cittadini stranieri.