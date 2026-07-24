Macfrut obiettivo 2027 | Prenotazioni da record

Le prenotazioni per l'edizione 2027 di Macfrut sono già da record, secondo gli organizzatori. Dopo il successo di quella del 2026, che ha visto un aumento del 12% dei visitatori e una forte presenza internazionale da 80 paesi, il team di Cesena Fiera si sta preparando per le prossime esposizioni. I dati indicano che le richieste di partecipazione stanno superando le aspettative, con numeri che fanno prevedere un’edizione ancora più grande.

Archiviata un’edizione 2026 che ha registrato un incremento del 12% dei visitatori e una forte crescita delle presenze estere provenienti da 80 Paesi, il team di Cesena Fiera è già al lavoro per l’edizione 2027 di Macfrut, preannunciando grandi numeri. A tre mesi dalla conclusione della manifestazione, la campagna con diritto di prelazione fino al prossimo 31 luglio, ha infatti registrato la conferma di oltre 200 aziende per 10mila metri quadrati di spazi espositivi già occupati: un risultato mai raggiunto in così breve tempo nelle precedenti edizioni, tanto da spingere gli organizzatori ad aggiungere già ora un padiglione espositivo in più. Un dato che conferma il successo della manifestazione grazie a un format unico che offre opportunità di business insieme ai temi della conoscenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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