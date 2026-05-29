Macfrut 2027 missioni in Paraguay e Argentina per il consigliere di Cesena Fiera Enrico Turoni

Il consigliere di Cesena Fiera, Enrico Turoni, ha condotto missioni in Paraguay e Argentina nel 2027, nell'ambito delle attività di Macfrut. Queste visite seguono una precedente missione in Brasile nel 2026, e fanno parte di un percorso volto a rafforzare i rapporti commerciali nell’area Mercosur. Le missioni sono finalizzate a sviluppare contatti e opportunità di collaborazione nel settore ortofrutticolo.

Dopo la missione realizzata lo scorso anno in Brasile, Macfrut prosegue il proprio percorso di consolidamento delle relazioni nell’area Mercosur. Enrico Turoni, consigliere delegato alle relazioni internazionali della fiera, ha effettuato una missione istituzionale in Paraguay e Argentina per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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