Tempi da record per la nave da ‘fantascienza’ Arcadia operativa a metà 2027

La nave oceanografica Arcadia sarà operativa entro metà 2027. È stata costruita dall'Ispra e si distingue per le sue caratteristiche innovative, tra cui la silenziosità elevata. I lavori di costruzione sono stati completati in tempi inferiori rispetto alle previsioni iniziali. La nave è progettata per studi ambientali e ricerche in mare aperto. La sua realizzazione si inserisce in un programma di approfondimento scientifico e monitoraggio degli ecosistemi marini.

(Adnkronos) – Tempi da record per Arcadia, la nuova nave oceanografica da "fantascienza" e super silenziosa dell'Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il varo tecnico è atteso per fine giugno 2026 e la piena operatività a metà 2027. Obiettivo realizzare un'infrastruttura scientifica per studiare, monitorare e proteggere gli ecosistemi marini del Mediterraneo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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