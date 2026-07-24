L’attrice e madre di Ben Affleck, Chris Anne Affleck, è deceduta all’età di 83 anni dopo aver combattuto un tumore al pancreas. La notizia è stata confermata dai familiari, senza ulteriori dettagli sul decesso. La donna aveva avuto un ruolo di supporto nella vita dei figli, entrambi noti attori. La famiglia ha comunicato il lutto senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Un grave lutto ha colpito l’attore Ben Affleck e suo fratello Casey. La loro mamma, Chris Anne Affleck, è morta all’età di 83 anni dopo aver affrontato un tumore al pancreas. La scomparsa risale al 2 giugno, ma la famiglia ha reso pubblica la notizia soltanto nelle ultime ore, attraverso un ricordo che ripercorre una vita trascorsa tra scuola, impegno civile e affetti. I due attori premi Oscar perdono così la donna che, ben prima dei red carpet e delle statuette dorate, aveva creduto nelle loro aspirazioni. Chris non apparteneva al mondo patinato di Hollywood, ma ha avuto un ruolo decisivo nel percorso dei figli, accompagnandoli con discrezione e partecipando ad alcuni dei momenti più importanti della loro carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lutto per Ben Affleck, morta la mamma Chris

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morta Chris Affleck, la mamma di Ben e Casey: ha realizzato il suo ultimo desiderioChris Anne Affleck, madre di due attori noti, è deceduta il 2 giugno 2026 all’età di 83 anni.

Leggi anche: Ben Affleck e la sua nuova Batmobile elettrica

Temi più discussi: Addio a Chris Anne Affleck, madre degli attori Ben e Casey; Accadde oggi: Jennifer Lopez sposa segretamente Ben Affleck; Casey Affleck torna alla regia con ‘Company’, nel cast Nolte, Mendelsohn e McNairy; Casey Affleck dirigerà Company: nel cast Nick Nolte, Ben Mendelsohn e Scoot McNairy.

Netflix ha pagato Ben Affleck oltre 500 milioni di dollari per la sua azienda AI reddit

Ben Affleck, morta la madre Chris dopo una battaglia contro il cancroInsegnante e attivista per i diritti civili, ha avuto un ruolo importante anche agli inizi della carriera del figlio Ben. La donna ha combattuto contro un tumore al pancreas ... corriere.it

È scomparsa. Cinema in lutto, ore di dolore per Ben e Casey AffleckLa madre degli attori premio Oscar Ben Affleck e Casey Affleck, Chris Anne Affleck, è morta all'età di 83 anni. notizie.it