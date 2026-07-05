Ben Affleck ha trovato la sua personale "Batmobile" elettrica. L'attore premio Oscar è stato infatti fotografato a Los Angeles all'uscita del ristorante Baltaire, nel quartiere di Brentwood, mentre saliva a bordo di una fiammante Cadillac Celestiq, la nuova ammiraglia a zero emissioni del marchio di Detroit.RarissimaLa Celestiq rappresenta il manifesto tecnologico e stilistico con cui Cadillac punta a sfidare i brand di altissimo lusso tradizionali, come Rolls-Royce e Bentley. Caratterizzata da un prezzo di listino che si aggira intorno ai 400.000 dollari, questa super-elettrica viene costruita artigianalmente in volumi estremamente ridotti all'interno del Global Technical Center di General Motors. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ben Affleck e la sua nuova Batmobile elettrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why BEN AFFLECK is the BEST Batman Ever.

Notizie e thread social correlati

Matt Damon racconta la storia della ragazza zambiana che gli ha ricordato la sua adolescenza con Ben Affleck: ecco come è andataMatt Damon ha raccontato di aver incontrato una ragazza zambiana che gli ha fatto rivivere i ricordi della sua adolescenza con Ben Affleck.

Jennifer Lopez pensava di aver perso tutto dopo Ben Affleck, ma lì è iniziata la sua rinascita (e oggi sorride di nuovo)Jennifer Lopez ha ricominciato da zero dopo la fine della relazione con Ben Affleck, che le ha provocato un forte impatto emotivo.

Temi più discussi: Argo: il film da Oscar di Ben Affleck sulla beffa della Cia a Teheran è da vedere; Deep water - Acque profonde; Il film più emozionante (e attuale) di Ben Affleck: storia di una grande impresa; Steven Spielberg e Ben Affleck hanno davvero litigato? Tutto sarebbe iniziato in piscina.

avrebbero avuto il mio supporto incondizionato anche se si fossero divorati lì in mezzo davanti a tutti e in particolare davanti al fallito vestito da ben affleck x.com

Opinioni sul debutto di Ben Affleck come regista - Gone Baby Gone (2007)? reddit

Steven Spielberg e Ben Affleck hanno davvero litigato? Tutto sarebbe iniziato in piscinaTra aneddoti e pettegolezzi in quel di Hollywood, una voce continua a circolare: Steven Spielberg e Ben Affleck non si sopportano. Ma cosa c'è di vero? Ecco cosa sappiamo sul presunto gelo tra due gig ... comingsoon.it

Argo, il premio Oscar di Ben Affleck stasera su IrisArgo, il film premio Oscar diretto e interpretato da Ben Affleck, va in onda stasera venerdì 3 luglio su Iris alle 21:15. Trama, cast, premi e curiosità. napolike.it