Una tragedia ha colpito il settore televisivo: una scenografa di 34 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a New York. Accanto a lei, anche il marito è stato trovato morto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti. La donna era nota per il suo lavoro in produzioni televisive di successo.

Una tragedia ha sconvolto il mondo della televisione americana: Mary Kate Golding, scenografa di 34 anni nota per il lavoro in produzioni di successo, è stata trovata morta nella sua casa di New York. Il suo corpo è stato rinvenuto nel seminterrato dell’abitazione, nel Queens, e le circostanze del ritrovamento hanno subito fatto scattare una complessa indagine. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, la donna aveva riportato una profonda ferita alla schiena provocata da un’arma da taglio, rivelatasi fatale. L’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 luglio, dopo una segnalazione per un’aggressione in una casa al civico 18-64 della 41esima strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto choc nello spettacolo: morta col marito, trovati entrambi senza vita in casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PRED SMRT OTKRILA: Dali su mi OTROV na Tari – Olivera Katarina umrla u BEDI, uzrok smrti

Notizie e thread social correlati

Lutto choc nello spettacolo: trovata senza vita col marito in casaUna giovane donna legata al settore televisivo è stata trovata senza vita insieme al marito all’interno della loro casa a New York.

Lutto choc nel mondo dello spettacolo: trovata senza vita col marito in casaUna giovane professionista del settore televisivo è stata trovata senza vita nella sua abitazione di New York, insieme al marito.

Temi più discussi: È morto. Lutto choc nello spettacolo italiano: l’attore caduto dal terrazzo di casa; È morto Lutto choc nello spettacolo italiano | l’attore caduto dal terrazzo di casa; Distrutti dal dolore Lutto improvviso nel mondo della tv e nello spettacolo.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Daivd RiondinoGrave lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 73 anni David Riondino, cantautore, attore, regista e scrittore fiorentino. A darne l'annuncio sui social è stata l'amica artista Chiara ... corrieredellosport.it

Lutto choc a Striscia la notiziaUn terribile lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 da anni leader assoluto negli ascolti della fascia oraria dell'access prime time, dove ... it.blastingnews.com