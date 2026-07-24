Lutto choc nel mondo dello spettacolo | trovata senza vita col marito in casa

Una giovane professionista del settore televisivo è stata trovata senza vita nella sua abitazione di New York, insieme al marito. La scoperta è avvenuta di recente e le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La scena è stata ispezionata dagli investigatori, che stanno raccogliendo prove per chiarire le circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sulla vicenda.

Una giovane professionista del mondo della televisione è stata trovata morta nella sua abitazione di New York, al termine di una vicenda che gli investigatori stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli. La donna, conosciuta per il suo lavoro dietro le quinte di alcune produzioni di grande successo, è stata rinvenuta senza vita nel seminterrato della casa in circostanze che hanno immediatamente fatto ipotizzare un delitto. Le prime informazioni diffuse dalle autorità indicano che il corpo presentava una profonda ferita da arma da taglio alla schiena, risultata fatale. L’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 luglio, quando la polizia è intervenuta nel quartiere del Queens dopo una segnalazione per un’aggressione avvenuta in un’abitazione al civico 18-64 della 41esima strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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