Una giovane donna legata al settore televisivo è stata trovata senza vita insieme al marito all’interno della loro casa a New York. La scoperta è avvenuta questa mattina, e le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente la scena e i primi elementi raccolti. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause del decesso né sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Una giovane professionista del mondo della televisione è stata trovata morta nella sua abitazione di New York, al termine di una vicenda che gli investigatori stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli. La donna, conosciuta per il suo lavoro dietro le quinte di alcune produzioni di grande successo, è stata rinvenuta senza vita nel seminterrato della casa in circostanze che hanno immediatamente fatto ipotizzare un delitto. Le prime informazioni diffuse dalle autorità indicano che il corpo presentava una profonda ferita da arma da taglio alla schiena, risultata fatale. L’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 luglio, quando la polizia è intervenuta nel quartiere del Queens dopo una segnalazione per un’aggressione avvenuta in un’abitazione al civico 18-64 della 41esima strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Lutto choc nello spettacolo: trovata senza vita col marito in casa

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Shock nel cinema: morto Pippo di Marca, trovata una lettera dopo la tragedia

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