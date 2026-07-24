Una scenografa statunitense di 34 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Queens, a New York, insieme al marito. La polizia ha trovato le due vittime senza vita all’interno dell’appartamento, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La scoperta è avvenuta in un contesto di lutto nel mondo dello spettacolo, dove la professionista era nota per il suo lavoro in produzioni televisive di rilievo. Non sono stati resi noti eventuali sospetti o motivazioni del fatto.

Mary Kate Golding, scenografa statunitense di 34 anni nota per il lavoro svolto in importanti produzioni televisive, è stata trovata morta nella sua abitazione nel Queens, a New York. A poche ore di distanza è stato rinvenuto senza vita anche il marito, Joseph Azzaretto. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e, al momento, valutano l’ipotesi di un possibile omicidio-suicidio. L’allarme è scattato nella notte tra il 21 e il 22 luglio, dopo una segnalazione relativa a un’aggressione in un’abitazione situata al 18-64 della 41esima strada, nel Queens. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato Mary Kate Golding nel seminterrato della casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto choc nel mondo dello spettacolo: trovata senza vita col marito in casa. Doppia terribile scena davanti agli occhi della polizia

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