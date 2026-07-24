L’uomo sbagliato La malagiustizia alla Versiliana
Durante il 47° Festival La Versiliana, si è verificato un episodio di presunta malagiustizia. Un uomo è stato coinvolto in un evento che ha suscitato discussioni tra il pubblico. L’appuntamento si è svolto nel rispetto del programma, ma un episodio legato a un errore ha attirato l’attenzione. La serata è continuata regolarmente, senza ulteriori sviluppi noti. La manifestazione prosegue con altri incontri previsti nel cartellone.
Prosegue il cartellone del 47° Festival La Versiliana, promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana sotto l’egida del Comune con uno degli appuntamenti più attesi: domani alle 21.30 il Teatro La Versiliana ospiterà Pablo Trincia con "L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo", lo spettacolo intreccia giornalismo investigativo, narrazione e teatro civile e accompagna il pubblico in una storia oscura e una verità scomoda: una delle pagine più drammatiche della cronaca giudiziaria italiana. Al centro dello spettacolo, firmato da Trincia con Debora Campanella c’è la storia di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere 14 omicidi di donne anziane commessi nel Sud Italia a metà degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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