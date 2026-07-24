L’uomo sbagliato La malagiustizia alla Versiliana

Notizia in breve

Durante il 47° Festival La Versiliana, si è verificato un episodio di presunta malagiustizia. Un uomo è stato coinvolto in un evento che ha suscitato discussioni tra il pubblico. L’appuntamento si è svolto nel rispetto del programma, ma un episodio legato a un errore ha attirato l’attenzione. La serata è continuata regolarmente, senza ulteriori sviluppi noti. La manifestazione prosegue con altri incontri previsti nel cartellone.