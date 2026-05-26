Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato”, un’inchiesta dal vivo su una serie di errori giudiziari. La vicenda riguarda Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che nel 2006 confessò un omicidio. La sua confessione portò all’arresto e alla condanna di un innocente, che trascorse anni in carcere prima di essere scagionato. La puntata ricostruisce le fasi del processo e le conseguenze di un errore giudiziario che ha distrutto la vita di un uomo.

Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato”, l’inchiesta dal vivo su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone. “L’Uomo Sbagliato” è una vera e propria inchiesta giornalistica che si trasforma in uno spettacolo dal vivo. Il caso portato in scena è la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006 mentre era in carcere, confessò quattordici omicidi di donne anziane commessi nel Sud Italia a metà degli anni ’90. Questa rivelazione fu sconvolgente: mise in crisi sentenze di processi già conclusi. Per quegli delitti erano infatti state condannate persone innocenti che sono finite in carcere. Attraverso immagini d’archivio, video e documenti processuali si racconta questa scomoda verità, capace di risvegliare le coscienze. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato”, l'inchiesta dal vivo su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL PRIMO BACIO TRA BABBO GRINCH E MAMMAGIULIA, SONO INNAMORATI!!

Notizie e thread social correlati

Pablo Trincia all'Augusteo con "L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo"Il primo aprile all'Augusteo sarà rappresentato lo spettacolo “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” di Pablo Trincia.

Pablo Trincia debutta in teatro e arriva a Verona con “L’uomo sbagliato - Un’inchiesta dal vivo”Il giornalista e autore televisivo Pablo Trincia esordisce nel teatro con lo spettacolo intitolato “L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”.

Temi più discussi: Pablo Trincia si riscatta a Recanati: Mi sento un pallino blu nella galassia. A scuola ero il peggiore della classe; Pablo Trincia: le nuove date estive dello spettacolo L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo; Pablo Trincia porta in scena L'Uomo Sbagliato: il tour estivo scuote l'Italia; Bologna dal lunedì al venerdì: i 10 eventi imperdibili della settimana.

Cinque volte SOLD OUT Stefano Bollani All Stars – Tutta Vita Live Pablo Trincia Jacopo Veneziani Pat Metheny Yoann Bourgeois Art Company Grazie per questa risposta straordinaria! La stagione però continua e il programma è ancora ricchissim x.com

L’Uomo sbagliato, le tappe estive dello spettacolo di Pablo TrinciaRoma, 22 mag. (askanews) – L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo, il debutto teatrale di Pablo Trincia, continua a registrare sold out in molte città italiane e nuove repliche che si aggiungono d ... askanews.it

Pablo Trincia incontra Stefano Nazzi, l'episodio speciale del video podcastPI due maestri del true crime italiano insieme in un video-podcast per presentare i casi al centro della nuova docuserie Sky Crime Nazzi racconta ... tg24.sky.it