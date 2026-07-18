Alla Versiliana L’epoca felice di Comencini

Alle 18, alla Versiliana, si terrà un incontro con Cristina Comencini, nota regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. La partecipante è riconosciuta come una delle figure più influenti della cultura nazionale. L’evento si svolge in un contesto che celebra l’opera e il contributo artistico di Comencini, coinvolgendo il pubblico in una discussione che si focalizza sulla sua carriera e le sue creazioni.

Sarà Cristina Comencini, regista, sceneggiatrice e scrittrice tra le voci più autorevoli della cultura italiana, la protagonista dell’incontro di oggi alle 18.30 al Caffè della Versiliana. Cristina Comencini dialoga con il giornalista del TgR Toscana Federico Monechi. La regista presenterà il suo ultimo romanzo, " L’epoca felice ", casa editrice Feltrinelli. Nel libro, l’autrice intreccia memoria privata e storia collettiva e racconta il percorso di una donna che, attraverso il confronto con il proprio passato e con i legami familiari, ripercorre gli anni della formazione sentimentale e civile di un’intera generazione. Tra ricordi, affetti, desideri e disillusioni, L’epoca felice esplora il tema della crescita, dell’identità e della ricerca della felicità, interrogandosi sul rapporto tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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