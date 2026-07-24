Un uomo chiede alla sua partner di trovare altri partner e di condividere foto e messaggi dei loro incontri, sostenendo che lui si sente comunque suo. La donna, Elena Di Cioccio, commenta questa richiesta senza approfondire motivazioni o implicazioni, annunciando la fine della rubrica di Vanity Fair prima della pausa estiva.

Con entusiasmo, misto a un pizzico di emozione, vi devo dire che siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca! Questa, infatti, è l’ultima puntata della rubrica di Vanity Fair più disinibita del web, prima della pausa estiva. È l’ultima settimana per leggerci e per sperimentare insieme anche la versione podcast di questo spazio. Ma non vi lascio sole e soli! Ci sarà ancora un’ultima puntata del podcast dedicata ai vostri commenti su questo episodio, mentre la nostra stanza rossa resterà aperta per tutta l’estate. Io, infatti, continuerò a leggervi mentre passeggio tra le strade del Giappone dove trascorrerò le vacanze. Ci ritroveremo a settembre carichi di nuove esperienze, storie da raccontare e segreti da confessare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «L'uomo che frequento mi spinge a trovarmi dei partner e vorrebbe foto e messaggi dei miei incontri con loro: per aumentare la nostra complicità, per lui io sarei comunque solo sua». Risponde Elena Di Cioccio

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