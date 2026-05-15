Ho letto i messaggi sul telefono del mio compagno con la ex | mi chiamano la matta Gli ho chiesto spiegazioni e lui se ne è andato Risponde Elena Di Cioccio
Una donna ha raccontato di aver trovato messaggi sul telefono del suo compagno con un’altra donna, in cui la chiamavano “la matta”. Dopo aver chiesto spiegazioni, il uomo si è allontanato. La vicenda richiama la scena del film “Perfetti sconosciuti”, e solleva il tema della privacy e dei rischi di spiare il telefono del partner. La rubrica Segreti riceve lettere anonime da parte di persone che condividono esperienze simili o domande sulla propria vita sentimentale.
La settimana scorsa abbiamo aperto ufficialmente il podcast di questo spazio, usando la nostra voce per dare vita — attraverso i vostri commenti — a una sorta di conversazione sui temi che i vostri segreti portano nei nostri episodi. Sono contenta che questo esperimento sia stato apprezzato ed è per questo che anche questa settimana troverete le vostre considerazioni sulla lettera, rigorosamente anonima, di settimana scorsa (che potete rileggere qui) nel nostro podcast. Tema: «È possibile prendersi una cotta per un personaggio pubblico?». Questa settimana, invece, la lettera di un’amica ci mette davanti a un tema spinosissimo che, credo,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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«L'incrocio fra i nostri sguardi, il sesso incredibile. Lui è il tipo che non sa dove dormirà domani. Io ho una vita tranquilla, ma sono a pezzi da quando se ne è andato». Risponde Elena Di CioccioVi ringrazio per la fiducia e la partecipazione che rinnovate settimana dopo settimana.
«Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di CioccioLa settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza...