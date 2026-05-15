Una donna ha raccontato di aver trovato messaggi sul telefono del suo compagno con un’altra donna, in cui la chiamavano “la matta”. Dopo aver chiesto spiegazioni, il uomo si è allontanato. La vicenda richiama la scena del film “Perfetti sconosciuti”, e solleva il tema della privacy e dei rischi di spiare il telefono del partner. La rubrica Segreti riceve lettere anonime da parte di persone che condividono esperienze simili o domande sulla propria vita sentimentale.

La settimana scorsa abbiamo aperto ufficialmente il podcast di questo spazio, usando la nostra voce per dare vita — attraverso i vostri commenti — a una sorta di conversazione sui temi che i vostri segreti portano nei nostri episodi. Sono contenta che questo esperimento sia stato apprezzato ed è per questo che anche questa settimana troverete le vostre considerazioni sulla lettera, rigorosamente anonima, di settimana scorsa (che potete rileggere qui) nel nostro podcast. Tema: «È possibile prendersi una cotta per un personaggio pubblico?». Questa settimana, invece, la lettera di un’amica ci mette davanti a un tema spinosissimo che, credo,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho letto i messaggi sul telefono del mio compagno con la ex: mi chiamano “la matta". Gli ho chiesto spiegazioni e lui se ne è andato». Risponde Elena Di Cioccio

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«Sento di non essere mai abbastanza per il mio lui, anche se mi trucco e mi metto un vestitino sexy, ci sarà sempre quella più giovane che lui guarderà con più desiderio». Risponde Elena Di CioccioLa settimana scorsa ci siamo infilati nella storia storia mordi e fuggi di un’amica: occhi verdi, artista di strada, chimica fulminante ma senza...